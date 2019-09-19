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Вышел трейлер фильма-номинанта на "Оскар" от Украины (ВИДЕО)
19.09.2019 12:15
Государственное агентство Украины по вопросам кино представило трейлер драмы Наримана Алиева "Домой", которая является претендентом на премию "Оскар" за лучший международный полнометражный фильм, сообщает сайт #Буквы.
Отмечается, что мировая премьера картины состоялась в программе “Особый взгляд” Каннского международного кинофестиваля. В Украине фильм был впервые показан в рамках международной конкурсной программы Одесского кинофестиваля, где “Домой” завоевал Гран-при – “Золотого Дюка”, который присуждается по результатам зрительского голосования.
В широкий украинский прокат фильм выйдет 7 ноября.
Теги: Украина, фильм, трейлер, Оскар, номинация
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