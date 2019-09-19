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Архив - Культура

Вышел трейлер фильма-номинанта на "Оскар" от Украины (ВИДЕО)

19.09.2019 12:15
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Вышел трейлер фильма-номинанта на "Оскар" от Украины (ВИДЕО)

Государственное агентство Украины по вопросам кино представило трейлер драмы Наримана Алиева "Домой", которая является претендентом на премию "Оскар" за лучший международный полнометражный фильм, сообщает сайт #Буквы.
Отмечается, что мировая премьера картины состоялась в программе “Особый взгляд” Каннского международного кинофестиваля. В Украине фильм был впервые показан в рамках международной конкурсной программы Одесского кинофестиваля, где “Домой” завоевал Гран-при – “Золотого Дюка”, который присуждается по результатам зрительского голосования.
В широкий украинский прокат фильм выйдет 7 ноября.



Теги: Украина, фильм, трейлер, Оскар, номинация
 
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