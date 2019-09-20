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Шварценеггер потроллил Сталлоне в стиле Крокодила Данди (ВИДЕО)
20.09.2019 10:00
19 сентября в прокат вышел новый фильм с Сильвестром Сталлоне "Рэмбо: Последняя кровь", который стал уже пятой частью популярного боевика. К этому событию приятель актера и коллега "по цеху" Арнольд Шварценеггер отличился забавных троллингом, сообщает Апостроф.
"Стальной Арни" записал видео, в котором посмеялся над ножом с автографом Сталлоне, переданным для благотворительного аукциона. Ролик появился на личной странице Шварценеггера в Twitter.
"Слай, я вот увидел нож, который ты подписал для благотворительности. Он невероятный, только гляньте на этот нож. Но… это не нож. Вот это нож, - посмеялся актер, показав в кадре свой. - Он побольше твоего будет, но ты не волнуйся".
Теги: Арнольд Шварценеггер, нож, троллинг, Сильвестр Сталлоне, Рэмбо
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