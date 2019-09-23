Американский сериал "Чернобыль" получил три премии "Эмми"

23.09.2019 10:45

Мини-сериал компании HBO "Чернобыль", который рассказывает о событиях 1986 года на Чернобыльской АЭС, получил три награды американской телевизионной премии Emmy Awards 2019 в Лос-Анджелесе, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

Фильм получил награды в категориях лучший мини-сериал года, обойдя в этой номинации "Побег из тюрьмы Дандемора" и "Острые предметы", а также - лучшая режиссура и лучший сценарий.

Награды получили режиссер сериала Йохан Ренк и сценарист Крэйг Мэйзин.

Главным фаворитом церемонии изначально был сериал "Игра престолов", который претендовал на награды в 32 номинациях. В итоге ему досталась "Эмми" за лучший драматический сериал.