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Jerry Heil представила новый клип "Вільна каса" (ВИДЕО)
25.09.2019 10:15
Украинская певица Jerry Heil опубликовала новый клип на песню "Вільна каса", который может получить такой же успех, как и "Охрана отмена", сообщает ICTV.
"В трек я вложила несколько основных месседжей. Во-первых, ироническое отношение к быту. А также высмеивание устаревших традиций и рамок, заставляющих чувствовать себя неполноценно: как будто есть определенный возраст, до которого нужно жениться и родить", – отметила Jerry Heil.
Композиция войдет в будущий альбом артистки под названием "Я Яна". Премьера альбома на YouTube-канале состоится 27 сентября.
Теги: YouTube, клип, Jerry Heil
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