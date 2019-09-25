Опубликован первый трейлер триллера о Голодоморе в Украине (ВИДЕО)

25.09.2019 09:45

Вышел официальный трейлер исторического триллера "Цена правды" - история о журналисте Гарете Джонсе, который пытался рассказать правду о сталинских преступлениях, сообщает Gazeta.ua.

По сюжету, в 1933-м уэльский репортер Гарет Джонс ищет свою следующую большую историю. Последние новости приводят его в Москву, где он знакомится с журналисткой Адой Брукс. Ада открывает ему глаза на "советскую утопию", которая не имеет ничего общего с реальностью. И Гарет, несмотря на смертельные угрозы, начинает свое расследование.

Фильм "Цена правды" - результат совместного производства Украины, Польши и Великобритании. Украинская премьера исторического триллера запланирована на 28 ноября 2019-го.