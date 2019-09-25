Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

Опубликован первый трейлер триллера о Голодоморе в Украине (ВИДЕО)

25.09.2019 09:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Опубликован первый трейлер триллера о Голодоморе в Украине (ВИДЕО)

Вышел официальный трейлер исторического триллера "Цена правды" - история о журналисте Гарете Джонсе, который пытался рассказать правду о сталинских преступлениях, сообщает Gazeta.ua.
По сюжету, в 1933-м уэльский репортер Гарет Джонс ищет свою следующую большую историю. Последние новости приводят его в Москву, где он знакомится с журналисткой Адой Брукс. Ада открывает ему глаза на "советскую утопию", которая не имеет ничего общего с реальностью. И Гарет, несмотря на смертельные угрозы, начинает свое расследование.
Фильм "Цена правды" - результат совместного производства Украины, Польши и Великобритании. Украинская премьера исторического триллера запланирована на 28 ноября 2019-го.



Теги: Украина, Голодомор, трейлер, триллер
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх