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Нацсовет отобрал лицензию у "рупора Медведчука"
26.09.2019 14:00
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания отказалась продлевать лицензию на цифровое вещание телеканалу "112 Украина". Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании Нацрады, сообщает РБК-Украина.
В решении сказано, что "112 Украина" систематически нарушал условия лицензии и получил несколько предупреждений. На отказ в продлении лицензии Нацрада пошла, так как телеканал не устранил нарушения с 2014 года.
Кроме того, Нацрада объявляла предупреждение пяти региональным каналам, которые ретранслируют телеканал "112 Украина".
Теги: Виктор Медведчук, лицензия, 112, телеканал
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