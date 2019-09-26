Нацсовет отобрал лицензию у "рупора Медведчука"

26.09.2019 14:00

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания отказалась продлевать лицензию на цифровое вещание телеканалу "112 Украина". Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании Нацрады, сообщает РБК-Украина.

В решении сказано, что "112 Украина" систематически нарушал условия лицензии и получил несколько предупреждений. На отказ в продлении лицензии Нацрада пошла, так как телеканал не устранил нарушения с 2014 года.

Кроме того, Нацрада объявляла предупреждение пяти региональным каналам, которые ретранслируют телеканал "112 Украина".