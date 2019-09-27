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Эрос Рамазотти отменил концерт в Киеве
27.09.2019 09:30
Киевский концерт итальянского эстрадного певца Эроса Рамазотти отменен. Об этом сообщило концертное агентство "Мельница", которое занималось организацией мероприятия, передает телеканал 112 Украина.
"В связи с непреодолимыми логистическими сложностями, связанными с доставкой концертного оборудования, необходимого для проведения шоу Эроса Рамазотти в Украине, по независящим от организатора и артиста причинам киевский концерт Эроса Рамазотти, заявленный на 8 октября 2019 года во Дворце Спорта – не состоится", - говорится в сообщении агентства.
Организаторы пообещали вернуть деньги всем, кто приобрел билеты на шоу. Возврат стартовал 25 сентября и продлится до 10 декабря.
Теги: Киев, концерт, отмена, Эрос Рамазотти
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