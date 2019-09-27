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Архив - Культура

"Любимец волчиц" загремел в базу "Миротворца"

27.09.2019 16:20
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"Любимец волчиц" загремел в базу "Миротворца"

Украинский певец Олег Винник, который принял участие в проекте российской группы "Мир 519", оказался в базе сайта "Миротворец", сообщает ТСН.
"Участник российской пропагандистской антиукраинской акции #всеммир, направленной на перекладывание ответственности развязанной Россией (страна-агрессор) войны на Украину", - говорится в описании на сайте о Виннике.



Теги: Россия, акция, сайт "Миротворец", Олег Винник
 
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