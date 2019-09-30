Борис Гребенщиков сочинил песню о кремлевских пропагандистах (ВИДЕО)

30.09.2019 10:45

Лидер российской группы "Аквариум" Борис Гребенщиков записал песню о пропагандистах под названием "Вечерний М". Видео он опубликовал на YouTube, сообщает СТРАНА.ua.

Текст песни посвящен собирательному образу телевизионного пропагандиста, которого автор называет "подлинным тружеником наших времен".