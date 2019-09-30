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Борис Гребенщиков сочинил песню о кремлевских пропагандистах (ВИДЕО)
30.09.2019 10:45
Лидер российской группы "Аквариум" Борис Гребенщиков записал песню о пропагандистах под названием "Вечерний М". Видео он опубликовал на YouTube, сообщает СТРАНА.ua.
Текст песни посвящен собирательному образу телевизионного пропагандиста, которого автор называет "подлинным тружеником наших времен".
Теги: Борис Гребенщиков, песня, пропаганда, Кремль
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