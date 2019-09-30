Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

Борис Гребенщиков сочинил песню о кремлевских пропагандистах (ВИДЕО)

30.09.2019 10:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Борис Гребенщиков сочинил песню о кремлевских пропагандистах (ВИДЕО)

Лидер российской группы "Аквариум" Борис Гребенщиков записал песню о пропагандистах под названием "Вечерний М". Видео он опубликовал на YouTube, сообщает СТРАНА.ua.
Текст песни посвящен собирательному образу телевизионного пропагандиста, которого автор называет "подлинным тружеником наших времен".



Теги: Борис Гребенщиков, песня, пропаганда, Кремль
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх