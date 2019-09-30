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Российская группа "Little Big" "присоединила" к РФ Харьков и Минск
30.09.2019 17:30
Известная российская рейв-группа Little Big вписала в гастрольный график своего всероссийского тура POP ON THE TOP украинский город Харьков и белорусский Минск, сообщает InfoResist.
Афиша появилась на официальном сайте артистов. После того, как информация получила огласку, директор музыкантов Алина Пязак заявила, что пресс-служба группы ошиблась.
«Группа едет во всероссийский тур. Там опечатались, бывает такое. Сейчас над этим работают», – прокомментировала она.
Представитель музыкантов не уточнила, в чем именно заключается оплошность: в названии концертного тура или в перечне городов.
Теги: Россия, Харьков, концерт, тур, Little Big
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