Российская группа "Little Big" "присоединила" к РФ Харьков и Минск

30.09.2019 17:30

Известная российская рейв-группа Little Big вписала в гастрольный график своего всероссийского тура POP ON THE TOP украинский город Харьков и белорусский Минск, сообщает InfoResist.

Афиша появилась на официальном сайте артистов. После того, как информация получила огласку, директор музыкантов Алина Пязак заявила, что пресс-служба группы ошиблась.

«Группа едет во всероссийский тур. Там опечатались, бывает такое. Сейчас над этим работают», – прокомментировала она.

Представитель музыкантов не уточнила, в чем именно заключается оплошность: в названии концертного тура или в перечне городов.

