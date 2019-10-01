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Том Круз проехался в киевском метро
01.10.2019 16:00
Вчера вечером, 30 сентября, в вестибюле узловой станции "Золотые ворота" киевского метрополитена прохожие случайно заметили голливудского актера Тома Круза. Об этом написал пользователь Facebook Виталий Шевченко, показав соответствующее фото, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
В КП Київський метрополітен информацию подтвердили. В компании добавили, что "миссия выполнена: платил мобильным приложением".
Известный голливудский актер прибыл в Киев по приглашению президента Украины. Круз сообщил Зеленскому, что "заинтересовался украинскими локациями" для съемок одного из своих новых кинопроектов. Это, по его словам, стало еще одним поводом, чтобы посетить Украину.
Теги: Киев, Том Круз, метро
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