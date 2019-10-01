Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

Том Круз проехался в киевском метро

01.10.2019 16:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Том Круз проехался в киевском метро

Вчера вечером, 30 сентября, в вестибюле узловой станции "Золотые ворота" киевского метрополитена прохожие случайно заметили голливудского актера Тома Круза. Об этом написал пользователь Facebook Виталий Шевченко, показав соответствующее фото, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
В КП Київський метрополітен информацию подтвердили. В компании добавили, что "миссия выполнена: платил мобильным приложением".
Известный голливудский актер прибыл в Киев по приглашению президента Украины. Круз сообщил Зеленскому, что "заинтересовался украинскими локациями" для съемок одного из своих новых кинопроектов. Это, по его словам, стало еще одним поводом, чтобы посетить Украину.



Теги: Киев, Том Круз, метро
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх