Том Круз проехался в киевском метро

01.10.2019 16:00

Вчера вечером, 30 сентября, в вестибюле узловой станции "Золотые ворота" киевского метрополитена прохожие случайно заметили голливудского актера Тома Круза. Об этом написал пользователь Facebook Виталий Шевченко, показав соответствующее фото, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

В КП Київський метрополітен информацию подтвердили. В компании добавили, что "миссия выполнена: платил мобильным приложением".

Известный голливудский актер прибыл в Киев по приглашению президента Украины. Круз сообщил Зеленскому, что "заинтересовался украинскими локациями" для съемок одного из своих новых кинопроектов. Это, по его словам, стало еще одним поводом, чтобы посетить Украину.