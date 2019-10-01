У свежего хита группы KAZKA обнаружили "корейские корни" (ВИДЕО)

01.10.2019 10:00

30 сентября на просторах YouTube, а далее уже и в СМИ заговорили о том, что еще относительно свежий трек KAZKA был "подслушан" у корейской группы Dreamcatcher, сообщает Апостроф.

Прослушав "Пісню Сміливих Дівчат" и февральский трек PIRI, действительно можно услышать аналогичный семпл.

Однако, по словам одного из менеджеров группы Андрея Уренева "только совсем не разбирающийся в музыке человек может назвать использование сэмплов плагиатом".

Прежде всего представитель группы попросил обратить внимание на информацию под клипом на "Пісню Сміливих Дівчат" в YouTube, а именно на ремарку "Мелодію із SOUNDS OF KSHMR виконує Дмитро Мазуряк".

"Sounds of KSHMR - одна из royalty-free библиотек. Один раз ее покупаешь и как хочешь используешь сэмплы из них. Любой человек/артист/музыкант в мире может купить их и использовать", - добавил Уренев.

Семпл, который можно услышать в обоих треках, принадлежит диджею KSHMR и группа изначально не скрывала, что использует его в своем треке.