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У свежего хита группы KAZKA обнаружили "корейские корни" (ВИДЕО)
30 сентября на просторах YouTube, а далее уже и в СМИ заговорили о том, что еще относительно свежий трек KAZKA был "подслушан" у корейской группы Dreamcatcher, сообщает Апостроф.
Прослушав "Пісню Сміливих Дівчат" и февральский трек PIRI, действительно можно услышать аналогичный семпл.
Однако, по словам одного из менеджеров группы Андрея Уренева "только совсем не разбирающийся в музыке человек может назвать использование сэмплов плагиатом".
Прежде всего представитель группы попросил обратить внимание на информацию под клипом на "Пісню Сміливих Дівчат" в YouTube, а именно на ремарку "Мелодію із SOUNDS OF KSHMR виконує Дмитро Мазуряк".
"Sounds of KSHMR - одна из royalty-free библиотек. Один раз ее покупаешь и как хочешь используешь сэмплы из них. Любой человек/артист/музыкант в мире может купить их и использовать", - добавил Уренев.
Семпл, который можно услышать в обоих треках, принадлежит диджею KSHMR и группа изначально не скрывала, что использует его в своем треке.
Теги: плагиат, хит, KAZKA
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