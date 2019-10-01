Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

У свежего хита группы KAZKA обнаружили "корейские корни" (ВИДЕО)

01.10.2019 10:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
У свежего хита группы KAZKA обнаружили "корейские корни" (ВИДЕО)

30 сентября на просторах YouTube, а далее уже и в СМИ заговорили о том, что еще относительно свежий трек KAZKA был "подслушан" у корейской группы Dreamcatcher, сообщает Апостроф.
Прослушав "Пісню Сміливих Дівчат" и февральский трек PIRI, действительно можно услышать аналогичный семпл.
Однако, по словам одного из менеджеров группы Андрея Уренева "только совсем не разбирающийся в музыке человек может назвать использование сэмплов плагиатом".
Прежде всего представитель группы попросил обратить внимание на информацию под клипом на "Пісню Сміливих Дівчат" в YouTube, а именно на ремарку "Мелодію із SOUNDS OF KSHMR виконує Дмитро Мазуряк".
"Sounds of KSHMR - одна из royalty-free библиотек. Один раз ее покупаешь и как хочешь используешь сэмплы из них. Любой человек/артист/музыкант в мире может купить их и использовать", - добавил Уренев.
Семпл, который можно услышать в обоих треках, принадлежит диджею KSHMR и группа изначально не скрывала, что использует его в своем треке.



Теги: плагиат, хит, KAZKA
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх