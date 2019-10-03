Вышел первый трейлер украинской патриотической комедии "Наши котики" (ВИДЕО)

03.10.2019 13:30

Создатели патриотической неполиткорректной комедии "Наши котики" опубликовали первый трейлер ленты, сообщает телеканал 112 Украина.

События фильма разворачиваются в 2014 году, в начале горячей фазы гибридной войны России против Украины. Инженер, актер, футбольный тренер и продавец цветов идут добровольцами на фронт. Никто из них не представляет, что именно они играют ключевую роль в этой войне.

Режиссером фильма выступил Владимир Тихий ("Брама"). В главных ролях снимались Дмитрий Тубольцев, Станислав Бжезинский, Петр Микитюк, Дмитрий Хомяк, Михаил Кукуюк и др.

В прокат картина выйдет в ноябре.