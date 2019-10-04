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Скандальную MARUV в России номинировали на премию MTV
04.10.2019 11:00
Украинская певица MARUV, которая активно гастролирует по России и была участницей украинского проекта "Танцы со звездами 2019", попала в номинацию на звание "Лучшего артиста" по версии российского MTV, сообщает Телеканал новостей «24».
На своей странице в инстаграм певица также подтвердила информацию о том, что в этом году она стала номинантом на MTV EMA от России и призвала своих поклонников голосовать за нее на официальном сайте.
MTV Europe Music Awards – главная музыкальная награда канала, которая в 2019 году пройдет в испанской Севилье 3 ноября.
Теги: Россия, MTV, номинация, MARUV
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