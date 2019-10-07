Борис Гребенщиков даст концерт в одесском музее

07.10.2019 10:00

14 октября в стенах Одесского музея западного и восточного искусства зазвучит музыка. Борис Гребенщиков даст внеочередной «Домашний концерт», а также ответит на вопросы гостей вечера, сообщает Культурометр Одессы.

«Домашний концерт БГ в Одессе — это хиты десятилетий, новые песни и теплые беседы с аудиторией. Это будет уникальное событие, особая встреча Бориса Борисовича со своими одесскими слушателями, еще одно путешествие на «обратную сторону реальности» вместе», - подчеркивают в музее.

Концерт стартует в 19:00 14-го октября в Одесском музее западного и восточного искусства, по адресу: ул. Пушкинская, 9.

Стоимость билетов - от 750 грн.