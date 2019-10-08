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Архив - Культура

В Киеве установили 5-метровую скульптуру Друга

08.10.2019 09:00
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В Киеве установили 5-метровую скульптуру Друга

В Киеве возле метро "Почайна" установили пятиметровую скульптуру английского бульдога, одетого в красную рубашку, передает СТРАНА.ua.
Авторы необычного арт-объекта, понучившего название Друг, Олег Годунов и Иван Длугунович сообщили, что работа над гигантской собакой заняла 30 дней. При этом скульпторы старались сохранить ее в тайне.
На вопрос, что же символизирует арт-объект, его авторы ответили: "Приятные эмоции".



Теги: Киев, скульптура, бульдог
 
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