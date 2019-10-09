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Архив - Культура

Вышел первый музыкальный альбом, написанный искусственным интеллектом

09.10.2019 11:30
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Вышел первый музыкальный альбом, написанный искусственным интеллектом

Лондонский технологический стартап Auxuman выпустил альбом электронной музыки, сгенерированный алгоритмами искусственного интеллекта (ИИ), собщает PlusOne.
В сборник под названием Auxuman Vol.1 вошли десять треков от пяти виртуальных «артистов»: Yona, Mony, Gemini, Hexe и Zoya. Среди них есть как спокойные и мелодичные композиции (например, трек One исполнителя Yona), так и быстрые и ритмичные (трек Try Me исполнителя Hexe).
Стартап привлек $200 тыс. инвестиций от американской венчурной компании Betaworks, которая поддерживает медиа-бизнес. Auxuman планирует выпускать новые альбомы каждый месяц и загружать их на YouTube, Soundcloud и другие видео- и музыкальные стриминговые платформы.



Теги: музыка, альбом, искусственный интеллект
 
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