Вышел первый музыкальный альбом, написанный искусственным интеллектом

09.10.2019 11:30

Лондонский технологический стартап Auxuman выпустил альбом электронной музыки, сгенерированный алгоритмами искусственного интеллекта (ИИ), собщает PlusOne.

В сборник под названием Auxuman Vol.1 вошли десять треков от пяти виртуальных «артистов»: Yona, Mony, Gemini, Hexe и Zoya. Среди них есть как спокойные и мелодичные композиции (например, трек One исполнителя Yona), так и быстрые и ритмичные (трек Try Me исполнителя Hexe).

Стартап привлек $200 тыс. инвестиций от американской венчурной компании Betaworks, которая поддерживает медиа-бизнес. Auxuman планирует выпускать новые альбомы каждый месяц и загружать их на YouTube, Soundcloud и другие видео- и музыкальные стриминговые платформы.

Теги: музыка