Российский рэпер Лигалайз выпустил клип «Застой 2.0» (ВИДЕО)

10.10.2019 08:35

Российский музыкант Андрей Меньшиков известный под псевдонимом Лигалайз выпустил новый клип под названием «Застой 2.0» с жесткой критикой российской власти, сообщаепт Лига Новости.

Хлесткими фразами автор песни прямо заявляет, что в стране идет «холодная гражданская война», а русский народ он называет "талантливым и светлым", но при этом подчеркивает, что он снова выбирает «историческую петлю». В тексте высмеиваются лозунги «Крым наш» и извинения перед чеченским лидером Рамзаном Кадыровым.

На ютуб-канале артиста уже появилось множество положительных комментариев.