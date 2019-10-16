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Олег Скрипка выступит в Днепре с рок-группой роботов

16.10.2019 10:30
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Олег Скрипка выступит в Днепре с рок-группой роботов

Олег Скрипка, лидер группы "Вопли Видоплясова" примет участие в главном инженерном шоу страны. Исполнитель откроет фестиваль Interpipe TechFest вместе с единственным в мире коллективом музыкантов-роботов, сообщает Znaj.ua.
Compressorhead — берлинская рок-группа роботов, играющих в стиле heavy metal. Они получили всемирное признание благодаря исполнению песен AC/DC, Motorhead, Black Sabbath. Они уже выступили на концертах и фестивалях в Австралии, Германии, США и в других уголках мира. В этом году возможность увидеть и услышать группу появилась и у украинской публики.
Interpipe TechFest — главное инженерное шоу страны, которое состоится 19-20 октября в Днепре, в ПР "Лавина".



Теги: робот, концерт, Олег Скрипка, рок-группа
 
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