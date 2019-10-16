Российские КВН-щики показали первую пародию на Зеленского (ВИДЕО)

16.10.2019 17:00

В российском КВН начали пародировать президента Украины Владимира Зеленского, который много лет назад сам принимал участие в юмористическом шоу, сообщает Обозреватель.

Соответствующую сцену разыграла сборная "Татнефть" из города Альметьевска 12 октября, выпустив на сцену участника в образе украинского лидера.