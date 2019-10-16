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Архив - Культура

Российские КВН-щики показали первую пародию на Зеленского (ВИДЕО)

16.10.2019 17:00
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Российские КВН-щики показали первую пародию на Зеленского (ВИДЕО)

В российском КВН начали пародировать президента Украины Владимира Зеленского, который много лет назад сам принимал участие в юмористическом шоу, сообщает Обозреватель.
Соответствующую сцену разыграла сборная "Татнефть" из города Альметьевска 12 октября, выпустив на сцену участника в образе украинского лидера.



Теги: Россия, КВН, пародия, Зеленский
 
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