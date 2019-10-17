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Архив - Культура

Британский пластический хирург "вычислил" 5 самых красивых женщин в мире

17.10.2019 11:30
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Британский пластический хирург "вычислил" 5 самых красивых женщин в мире

Американскую супермодель палестинского происхождения Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире, сообщает сайт #Буквы.
Так, пластический хирург из Лондона Джулиан Де Сильва, используя комбинацию современных компьютерных методов картирования, провел исследование, которое показало, что лицо Хадид максимально приближено к "золотому сечению".
В частности, ее черты лица близки к совершенству на 94,35 %. Второе место в списке самых красивых женщин в мире заняла Бейонсе (92,44 %). На третьем месте расположилась Эмбер Херд с результатом 91,85 %. Далее идут Ариана Гранде (ее черты лица идеально симметричны на 91,81 %) и Тейлор Свифт (91,64 %).
Говоря о своих исследованиях, пластический хирург отметил: “Эти совершенно новые методы компьютерного картирования позволяют нам разгадать некоторые тайны того, что делает человека физически красивым, и эта технология полезна при планировании операций пациентов”.



Теги: красота, женщина, знаменитости, формула
 
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