Британский пластический хирург "вычислил" 5 самых красивых женщин в мире

17.10.2019 11:30

Американскую супермодель палестинского происхождения Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире, сообщает сайт #Буквы.

Так, пластический хирург из Лондона Джулиан Де Сильва, используя комбинацию современных компьютерных методов картирования, провел исследование, которое показало, что лицо Хадид максимально приближено к "золотому сечению".

В частности, ее черты лица близки к совершенству на 94,35 %. Второе место в списке самых красивых женщин в мире заняла Бейонсе (92,44 %). На третьем месте расположилась Эмбер Херд с результатом 91,85 %. Далее идут Ариана Гранде (ее черты лица идеально симметричны на 91,81 %) и Тейлор Свифт (91,64 %).

Говоря о своих исследованиях, пластический хирург отметил: “Эти совершенно новые методы компьютерного картирования позволяют нам разгадать некоторые тайны того, что делает человека физически красивым, и эта технология полезна при планировании операций пациентов”.