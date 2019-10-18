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MOZGI выпустили клип на саундтрек к "Сумасшедшей свадьбе 2" (ВИДЕО)
18.10.2019 10:00
MOZGI презентовали клип на песню "СВ2", которая стала первым официальным саундтреком комедии "Сумасшедшая свадьба 2", сообщает телеканал 112 Украина.
Саундпродюсеры фильма Алексей Потапенко (Потап) и Алексей Завгородний (Позитив) создали музыкальный экшн, в котором вспомнили все, чем славятся украинские свадьбы: хлеб и соль, традиционные драки, сумасшедшие гуляния будто в последний раз и незабываемые эмоции.
Настроение песни проиллюстрировали клипом с эксклюзивными кадрами из фильма. Песня "СВ2" также станет центральной музыкальной темой первого официального трейлера фильма "Сумасшедшая свадьба 2", премьера которого состоится на следующей неделе.
Премьера картины намечена на 25 декабря 2019 года.
Теги: клип, комедия, саундтрек, MOZGI
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