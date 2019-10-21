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Появились первые отзывы о новом «Терминаторе» (ВИДЕО)
21.10.2019 10:30
В сети появились первые отзывы журналистов, посетивших пресс-показ фильма «Терминатор: Темные судьбы» с участием Арнольда Шварценеггера и Линды Хэмилтон, сообщает Onliner.
Пока это не полноценные рецензии, а краткие отзывы. По словам профильных журналистов, новый «Терминатор» оказался лучшим продолжением популярной франшизы со времен «Терминатора 2».
Представители СМИ нахваливают экшен и новую героиню-женщину, которую играет Маккензи Дэвис. Упоминают и актера Гэбриела Луна, ставшего в этот раз «злым» Терминатором. Также отмечают Арнольда Шварценеггера и возвращение Линды Хэмилтон.
Мировой прокат кинофильма «Терминатор: Темные судьбы» стартует 23 октября. В Украине премьера запланирована на последний день этого месяца.
Теги: журналист, Терминатор, отзыв
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