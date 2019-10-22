В Варшаве состоялась премьера исторического триллера о Голодоморе

22.10.2019 12:45

В варшавском кинотеатре Kinoteka в понедельник состоялся премьерный показ фильма "Цена правды" о британском журналисте Гарете Джонсе, который первым на Западе рассказал о Голодоморе в Украине, сообщает Укринформ.

Фильм, который демонстрировался сразу в четырех залах кинотеатра, привлек внимание сотен гостей из мира культуры и политики.

"Фильм очень сильный, он своевременный и очень нужный. Он не только о страшной трагедии, которую пережила Украина и украинцы и которая осталась в нашей памяти, но этот фильм также и о ценностях и истине. Фильм также очень приближает нас к тому, что мы имеем и с чем сталкиваемся даже сегодня", - сказал во время торжественной премьеры фильма посол Украины в Польше Андрей Дещица.