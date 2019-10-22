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В Варшаве состоялась премьера исторического триллера о Голодоморе
22.10.2019 12:45
В варшавском кинотеатре Kinoteka в понедельник состоялся премьерный показ фильма "Цена правды" о британском журналисте Гарете Джонсе, который первым на Западе рассказал о Голодоморе в Украине, сообщает Укринформ.
Фильм, который демонстрировался сразу в четырех залах кинотеатра, привлек внимание сотен гостей из мира культуры и политики.
"Фильм очень сильный, он своевременный и очень нужный. Он не только о страшной трагедии, которую пережила Украина и украинцы и которая осталась в нашей памяти, но этот фильм также и о ценностях и истине. Фильм также очень приближает нас к тому, что мы имеем и с чем сталкиваемся даже сегодня", - сказал во время торжественной премьеры фильма посол Украины в Польше Андрей Дещица.
Теги: Голодомор, Варшава, фильм, премьера
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