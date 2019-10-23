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Представлен первый официальный трейлер комедии "Сумасшедшая свадьба-2" (ВИДЕО)

23.10.2019 13:00
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Представлен первый официальный трейлер комедии "Сумасшедшая свадьба-2" (ВИДЕО)

В сети появился первый официальный трейлер комедии "Сумасшедшая свадьба 2", первая часть которой установила кассовый рекорд, сообщает телеканал 112 Украина.
События нового фильма происходят через год после "Сумасшедшей свадьбы". Алексей Завгородний (Позитив – участник групп "Время и Стекло" и MOZGI) появится в фильме в новом амплуа. Певец присоединится к комедийному дуэту отца Евлампия (Потапа) и дьякона Пилипона (MONATIK) в роли хориста Кондрата. А вот кто из актеров исполнит роли новых брачующихся во второй части фильма, создатели пока держат в секрете.  
Как и в прошлый раз, режиссером-постановщиком комедии "Сумасшедшая Свадьба 2" стал Влад Дикий.



Теги: Украина, трейлер, свадьба, комедия
 
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