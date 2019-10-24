Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Расстреляли авто известного певца в Москве, появились подробности: «был с девушкой»16:45
- Анастасия Приходько решила переквалифицироваться в прокуроры15:30
- Британский музей естествознания обвинили в сексизме10:45
- Представитель Добронравова рассказал о будущем сериала «Сваты»09:30
- Представлен первый официальный трейлер комедии "Сумасшедшая свадьба-2" (ВИДЕО)13:00
- Московский двойник Зеленского мечтает о карьере юмориста07:32
- В Варшаве состоялась премьера исторического триллера о Голодоморе12:45
- Появились первые отзывы о новом «Терминаторе» (ВИДЕО)10:30
- MOZGI выпустили клип на саундтрек к "Сумасшедшей свадьбе 2" (ВИДЕО)10:00
- Британский пластический хирург "вычислил" 5 самых красивых женщин в мире11:30
Анастасия Приходько решила переквалифицироваться в прокуроры
24.10.2019 15:30
Певица Анастасия Приходько, которая в середине сентября объявила об уходе из политики и возвращении на сцену, решила стать прокурором. Об этом она написала в Facebook, сообщает СТРАНА.ua.
22 октября Приходько заявила, что она поступает в Национальную академию прокуратуры Украины.
"Стану прокурором и посажу, с@ка, всех к чертям собачьим. У нас не мужики при власти, а кружок рукоблудов", - написала она. По словам Приходько, это будет ее третье высшее образование.
Отметим, что на внеочередных выборах в Верховную Раду Анастасия Приходько баллотировалась в парламент от партии Юлии Тимошенко "Батькивщина" по округу в Виннице, но не прошла в Раду.
Теги: образование, прокурор, Анастасия Приходько
Читайте также:
- В Макеевке решили учить семейных врачей за счет городского бюджета
- Как правильно собрать первоклашку
- Определен перечень предметов, по которым в 2013 году будет проводиться ВНО
- В Донецке предлагают реформировать систему среднего образования
- Табачник: тесты ВНО с Бандерой и Шухевичем возмущают представителей левых сил
- С первого сентября девятиклассников ждет новый предмет
- Украина признает важные документы, выданные в ОРДЛО16:15
- Актуально по блокпостам: Майорск стоит, Еленовка — движение началось только в 12:0016:00
- Власть подготовила для пенсионеров «ЛДНР» мегапредложение по пенсиям14:23
- Президент Украины рассказал про окончание войны на Донбассе: первые подробности13:51
- Арестович: прогнозировал Майдан в феврале, но события разворачиваются так, что все произойдет намного раньше13:39
- "Выборов не будет": Разумков ошеломил резким заявлением11:48
- Боевики "Л/ДНР" ужесточили атаки на Донбассе, обстреляв позиции ВСУ из 122-мм артиллерии 10:15
- В Москве рассказали, что власти Украины задумали сделать с "Л/ДНР": "Начались разговоры" 09:00
- Встреча в «нормандском формате»: Эксперт пояснил, почему ситуация не в пользу Украины08:47
- В Донецке заметили первые признаки грядущей катастрофы: "Народ сильно напрягся" 07:47
- Расстреляли авто известного певца в Москве, появились подробности: «был с девушкой»16:45
- Новый соцопрос: Зеленский перестал быть лидером доверия среди украинцев16:33
- Украина признает важные документы, выданные в ОРДЛО16:15
- Актуально по блокпостам: Майорск стоит, Еленовка — движение началось только в 12:0016:00
- Эти овощи помогут снизить давление без лекарств15:40
- Анастасия Приходько решила переквалифицироваться в прокуроры15:30
- Раскол: у Зеленского признали разногласия, на кону судьба «Слуг народа»15:20
- В Украину завезли ядовитый дешевый картофель15:00
- Знаки Зодиака после 24 октября встретят свою единственную любовь14:40
- Власть подготовила для пенсионеров «ЛДНР» мегапредложение по пенсиям14:23
- Эти овощи помогут снизить давление без лекарств15:40
- Високосный 2020 год: экстрасенсы рассказали, как уберечься от энергетических вампиров08:15
- Медики рассказали, стоит ли пить кофе людям со слабым сердцем22:44
- Организм американца 10 лет производил алкоголь17:30
- Названы сны, предвещающие богатство и удачу12:16
- Эти симптомы указывают на «загруженность» печени токсинами10:30
- Эти ошибки при чистке зубов могут вызвать опасные болезни08:45
- Почему малиновый чай, чеснок и закаливания бесполезны при профилактике гриппа20:39
- Врачи рассказали, как самостоятельно определить сахарный диабет на ранних стадиях17:02
- Ветеран АТО: у Коломойского на Зеленского есть серьезный компромат, олигарх перестраховался 11:37
- ВАЖНО! В Украине изменят правила въезда-выезда
- В «ДНР» прекратили выплату пенсий
- Эти симптомы указывают на «загруженность» печени токсинами
- «Бегство из «ДНР»: Стало известно о допросах и штрафах для мирных граждан при попытке покинуть ОРДО
- Судьба Донбасса предрешена, у Зеленского появился опасный план: «осталось 60 суток»
- Пушилину грозит отставка: почему ФСБ поставила крест на главаре "ДНР" - блогер
- «Вплоть до конфискации транспорта»: в соцсети сообщили о проблеме перевозчиков ОРДО в РФ
- «РФ не будет участвовать»: в партии Зеленского выступили с громким обещанием по статусу Донбасса
- В Донецке заметили первые признаки грядущей катастрофы: "Народ сильно напрягся"
- Желающих покинуть «ДНР» предупредили о допросах и драконовских штрафах