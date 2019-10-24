Анастасия Приходько решила переквалифицироваться в прокуроры

24.10.2019 15:30

Певица Анастасия Приходько, которая в середине сентября объявила об уходе из политики и возвращении на сцену, решила стать прокурором. Об этом она написала в Facebook, сообщает СТРАНА.ua.

22 октября Приходько заявила, что она поступает в Национальную академию прокуратуры Украины.

"Стану прокурором и посажу, с@ка, всех к чертям собачьим. У нас не мужики при власти, а кружок рукоблудов", - написала она. По словам Приходько, это будет ее третье высшее образование.

Отметим, что на внеочередных выборах в Верховную Раду Анастасия Приходько баллотировалась в парламент от партии Юлии Тимошенко "Батькивщина" по округу в Виннице, но не прошла в Раду.