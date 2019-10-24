Британский музей естествознания обвинили в сексизме

24.10.2019 10:45

Знаменитый британский Музей естествознания (Natural History Museum) в Лондоне обвиняют в сексизме из-за того, что количество экспонатов самок меньше, чем самцов, сообщает Телеканал новостей «24».

Исследователи осмотрели более двух миллионов животных в Музее естествознания в Лондоне, Вашингтонском музее, Музее естественной истории им. Филда в Чикаго, Американском музее естественной истории в Нью-Йорке и Французском музее.

В результате выявлено, что количество самцов среди птиц составляет от 40 до 60 процентов, а среди млекопитающих – 52 процента.

Кроме того, в музеях есть экспонаты, так называемых, "эталонных животных" – официальный образец каждого вида, с которым нужно сравнивать новых животных. Среди этих важных животных лишь 27 процентов птиц и 39 процентов млекопитающих были самками.