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Архив - Культура

Британский музей естествознания обвинили в сексизме

24.10.2019 10:45
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Британский музей естествознания обвинили в сексизме

Знаменитый британский Музей естествознания (Natural History Museum) в Лондоне обвиняют в сексизме из-за того, что количество экспонатов самок меньше, чем самцов, сообщает Телеканал новостей «24».
Исследователи осмотрели более двух миллионов животных в Музее естествознания в Лондоне, Вашингтонском музее, Музее естественной истории им. Филда в Чикаго, Американском музее естественной истории в Нью-Йорке и Французском музее.
В результате выявлено, что количество самцов среди птиц составляет от 40 до 60 процентов, а среди млекопитающих – 52 процента.
Кроме того, в музеях есть экспонаты, так называемых, "эталонных животных" – официальный образец каждого вида, с которым нужно сравнивать новых животных. Среди этих важных животных лишь 27 процентов птиц и 39 процентов млекопитающих были самками.



Теги: музей, экспонат, Лондон, обвинение
 
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