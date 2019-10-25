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"Танці з зірками-10" сведут вместе Тину Кароль и Дана Балана

25.10.2019 09:30
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"Танці з зірками-10" сведут вместе Тину Кароль и Дана Балана

В это воскресенье в 21:00 на телеканале "1+1" состоится десятый прямой эфир "Танців з зірками", который пройдет под темой "Мистический вечер на Хэллоуин", сообщает ТСН.
Одним из главных сюрпризов вечера станет появление на проекте певца и тренера-победителя "Голосу країни-9" Dan Balan, который на этот раз вместе с Тиной Кароль будет поддерживать участников перед выходом на паркет в "Голден руме".
На "Танцях з зірками" они планируют спеть дуэтом. Артисты представят лирическую композицию "Домой". Кроме того, Тина Кароль и Dan Balan удивят телезрителей нежным вальсом, который они впервые станцуют на паркете шоу.
Известно, что певец уже готовит особый костюм к "Хэллоуину" на "Танцях з зірками" и превратится в графа Дракулу, а вот каким образом будет удивлять в этот раз певица – остается интригой.



Теги: Тина Кароль, Dan Balan, Танцы со звездами
 
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