"Танці з зірками-10" сведут вместе Тину Кароль и Дана Балана

25.10.2019 09:30

В это воскресенье в 21:00 на телеканале "1+1" состоится десятый прямой эфир "Танців з зірками", который пройдет под темой "Мистический вечер на Хэллоуин", сообщает ТСН.

Одним из главных сюрпризов вечера станет появление на проекте певца и тренера-победителя "Голосу країни-9" Dan Balan, который на этот раз вместе с Тиной Кароль будет поддерживать участников перед выходом на паркет в "Голден руме".

На "Танцях з зірками" они планируют спеть дуэтом. Артисты представят лирическую композицию "Домой". Кроме того, Тина Кароль и Dan Balan удивят телезрителей нежным вальсом, который они впервые станцуют на паркете шоу.

Известно, что певец уже готовит особый костюм к "Хэллоуину" на "Танцях з зірками" и превратится в графа Дракулу, а вот каким образом будет удивлять в этот раз певица – остается интригой.