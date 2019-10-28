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Архив - Культура

В Лувре появилась 3D-копия Моны Лизы (ВИДЕО)

28.10.2019 09:40
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В Лувре появилась 3D-копия Моны Лизы (ВИДЕО)

Компания Vive Arts создала 3D-копию Моны Лизы во французском музее Лувра. Инсталляция стартовала одновременно с крупнейшей выставкой итальянского художника Леонардо да Винчи, сообщает ЛІГА.net.
3D-версия работы Да Винчи появилась в натуральную величину - ее можно увидеть в виртуальной реальности, в специальный комнате в музее.
Для создание этой копии художники использовали рентгеновское и инфракрасное сканирование полотна, чтобы определить, как выглядели лицо и тело натурщицы.
Они изучали перспективу, чтобы определить ее детали, например, длину носа. Художники попытались воссоздать фон позади нее. Главная цель проекта - показать, как талант Да Винчи изменил методы искусства.



Теги: Мона Лиза, 3D, Леонардо да Винчи, копия
 
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