Приходько "заработала" 270 тыс. гривен на президентских выборах

29.10.2019 13:30

Суд признал незаконным использования сценического образа певицы Анастасии Приходько в агитационном ролике бывшего президента Петра Порошенко, который транслировался телеканалом "Украина", и присудил почти 270 тыс. гривен компенсации, сообщает LB.ua.

Суд установил, что Приходько является автором персонажа, сценического образа с присущим ей внешним видом, характерной манерой говорить, петь, чертами характера и поведения. Отмечается, что в ролике используется фраза: "Мы слушаем украинскую песню и развиваем свое культурное пространство. Украинский - это модно".

Сообщается, что трансляция видео осуществлялась на основании обращения "Медиа про комьюникейшн". При этом Приходько не давала своего согласия на использование ее имени и изображения.

Таким образом, ролик является нарушением авторских прав певицы.