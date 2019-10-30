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Потап изменился до неузнаваемости
30.10.2019 10:30
Популярный певец и музыкант Алексей Потапенко кардинально изменил свой имидж, сообщает портал Белновости.
В Instagram Потапа появились фотографии, на которых он запечатлён в новом образе.
Поклонники не сразу узнали, что на фотографиях запечатлён их любимый артист.
Стоит отметить, что Потапа на новых фотографиях действительно тяжело узнать. Артист сильно похудел, а также лишился своей бороды, зато отрастил усы.
В комментариях под фотографией поклонники отмечают, что Потап стал моложе выглядеть и подозревают, что на такие изменения артиста подтолкнула любовь.
Теги: Потап, имидж, Instagram
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