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Скандальную MARUV признали лучшей российской певицей
04.11.2019 11:35
Украинская певица MARUV (Анна Корсун), которая активно выступает в РФ, получила звание лучший артист по версии MTV RUSSIA НА ЕМА 2019, сообщает POLITECA.
Лучшего исполнителя от России выбирали с помощью зрительского голосования. Официальное оглашение победителя состоялось на странице MTV RUSSIA в Instagram.
Церемония награждения прошла в воскресенье, 3 ноября в испанской Севилье.
Теги: Россия, MTV EMA, MARUV
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