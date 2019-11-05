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Архив - Культура

У Maruv объяснили её "российскую" награду

05.11.2019 15:00
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У Maruv объяснили её "российскую" награду

Концертный директор украинской исполнительницы Анны Корсун (Maruv) Кирилл Фельдман опроверг информацию о том, что она получила награду MTV Europe Music Awards как "лучший российский исполнитель", сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
"Мы были представлены на премии европейской награды MTV от MTV Россия, и номинация звучала — "Лучший артист по версии телеканала MTV Россия". Никакого отношения к премии российской это не имеет и не имеет отношения к лучшей артистке из России", - сказал Фельдман.
Вместе с тем на официальном сайте MTV EMA указано, что Maruv победила в номинации "Best Russian Act Winner". На эту номинацию украинская певица претендовала вместе с российскими исполнителями Face, Noize MC, Little Big и Zivert.



Теги: награда, директор, MTV EMA, MARUV
 
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