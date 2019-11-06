Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

The Hardkiss приостанавливают концертную деятельность

06.11.2019 11:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
The Hardkiss приостанавливают концертную деятельность

The Hardkiss после успешного концертного тура по Украине готовятся к перерыву в большой концертной деятельности, сообщает Главред.
Hardkiss не будет давать концертов в 2020 году, но не отказывается от выпуска отдельных синглов или клипов. Группа собирается дополнить и обновить репертуар, так как за последние полгода поднакопилось материала.
"Потому что он есть, его много, много новых песен лежат, и ждут, пока дойдут руки. Нужно просто засесть в студию. На некоторое время Hardkiss прекратит концертную деятельность, чтобы накопить материал, и сделать ВАУ! в 2021 году", - сказала солистка рок-группы Юля Санина после концерта во Дворце Украина.



Теги: концерт, заявление, Hardkiss
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх