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Вышел первый трейлер новой экранизации "Человека-невидимки" (ВИДЕО)

08.11.2019 10:30
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Вышел первый трейлер новой экранизации "Человека-невидимки" (ВИДЕО)

В сети появился первый дублированный трейлер фильма "Человек-невидимка", основанного на одноименном романе Герберта Уэллса, сообщает телеканал 112 Украина.
В новой экранизация после загадочной смерти успешного бизнесмена его жена наконец освобождается от издевательств и насилия. Но свобода окажется призрачной - молодую вдову начинает преследовать невидимая жестокая сущность. Женщина подозревает, что "смерть" мужа была лишь частью его жуткого высокотехнологичного проекта.
В ролике можно увидеть главную героиню - Сесилию, которую играет звезда "Рассказа служанки" Элизабет Мосс. Роль самого Человека-невидимки исполнил Оливер Джексон-Коэн ("Призраки дома на холме").
Премьера фильма "Человек-невидимка" в Украине состоится 27 февраля 2020 года.



Теги: трейлер, фантастика, экранизация, Герберт Уэллс
 
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