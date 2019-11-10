Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

Максим Галкин раскритиковал цензуру на российском ТВ (ВИДЕО)

10.11.2019 14:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Максим Галкин раскритиковал цензуру на российском ТВ (ВИДЕО)

Российский комик и телеведущий Максим Галкин заявил о возвращении "советских времен" в РФ из-за цензуры на телевидении. Об этом он сказал во время выступления на сцене Новосибирска, сообщает Обозреватель.
Раньше на российских телеканалах, как отметил юморист, было больше политического юмора, однако сегодня "не все можно говорить".
"У нас с точки зрения телевидения советские времена вернулись, в худшем смысле слова. Нам не дают времени обмозговать, нам сразу разжевывают и говорят: это враги, вы сюда, это сюда", – сказал артист.
По словам Галкина, телеканалы постоянно рассказывают о событиях Украины вместо российской повестки. "Такое ощущение, что у нас все наладилось и осталось только вот украинцам помочь", – пояснил он.



Теги: Россия, телевидение, Максим Галкин, цензура
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх