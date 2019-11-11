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Елена Зеленская украсит обложку декабрьского выпуска Vogue
Первая леди Украины Елена Зеленская появится на обложке декабрьского номера Vogue UA, сообщает УНН.
В издании сообщают, что фотосессия с участием международной съемочной команды воплотилась в широкоформатную журнальную историю, в которой героиня рассказывает о жизни в новом статусе, новых обязанностях и возможностях, а также о моде как инструменте культурной дипломатии.
"Мы сделали три обложки с главной героиней номера, чтобы показать ее в разных качествах. На одной — строгий официальный портрет. На другой Елена запечатлена со своей семьей, и в окружении самых важных людей ее жизни она иная — трогательная и безмятежная. На третьей, digital-обложке, мы видим просто женщину — красивую и обаятельную. Мы задумывали предельно честную и искреннюю историю, и для работы над проектом пригласили голландского фотографа Пола Беллаарта — его почти документальный стиль позволил показать первую леди максимально правдиво, такой, какая она есть в жизни", — комментирует главный редактор Vogue UA Филипп Власов.
Номер глянца с фотосессией первой леди Украины выйдет 18 ноября.
Теги: журнал, Vogue, обложка, Елена Зеленская
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