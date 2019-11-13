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У ведущей программы ТСН обнаружили рак

13.11.2019 09:00
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У ведущей программы ТСН обнаружили рак

У известной 54-летней украинской журналистки и телеведущей канала "1+1" Аллы Мазур обнаружили злокачественную опухоль. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети Facebook, передает сайт Ukranews.com.
"У меня обнаружили злокачественную опухоль. Они, оказывается, есть бессимптомные. И я - начинаю бороться", - написала Мазур.
Телеведущая рассказала, что врачи выявили у нее болезнь вовремя и отправили на биопсию. Мазур поблагодарила семью, друзей и коллег из "ТСН", которые ее поддержали, и призвала каждую украинскую женщину - особенно после 45-ти - проходить безотлагательный профилактический осмотр хотя бы раз в год.



Теги: рак, ТСН, диагностика, 1+1, ведущая
 
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