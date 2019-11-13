Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- У ведущей программы ТСН обнаружили рак09:00
- СБУ возбудила уголовные дела против Владимира Соловьева16:30
- Андрею Данилко стало полохо на съемках новогоднего шоу10:30
- Елена Зеленская украсит обложку декабрьского выпуска Vogue15:45
- Максим Галкин раскритиковал цензуру на российском ТВ (ВИДЕО)14:00
- Вышел первый трейлер новой экранизации "Человека-невидимки" (ВИДЕО)10:30
- Украинский фильм-антиутопия о Донбассе получил приз кинофестиваля в Токио (ВИДЕО)11:00
- The Hardkiss приостанавливают концертную деятельность11:00
- У Maruv объяснили её "российскую" награду15:00
- Скандальную MARUV признали лучшей российской певицей11:35
У ведущей программы ТСН обнаружили рак
13.11.2019 09:00
У известной 54-летней украинской журналистки и телеведущей канала "1+1" Аллы Мазур обнаружили злокачественную опухоль. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети Facebook, передает сайт Ukranews.com.
"У меня обнаружили злокачественную опухоль. Они, оказывается, есть бессимптомные. И я - начинаю бороться", - написала Мазур.
Телеведущая рассказала, что врачи выявили у нее болезнь вовремя и отправили на биопсию. Мазур поблагодарила семью, друзей и коллег из "ТСН", которые ее поддержали, и призвала каждую украинскую женщину - особенно после 45-ти - проходить безотлагательный профилактический осмотр хотя бы раз в год.
Теги: рак, ТСН, диагностика, 1+1, ведущая
Читайте также:
- Вакцина от рака мозга показала обнадеживающие результаты
- В Гарварде изобретена новая диагностика первых стадий раковых заболеваний
- Дончанок ждет мастер-класс от маммологов
- Совсем скоро рак будут выявлять на самой ранней стадии
- Рак легких "косит" горловчан
- В Донецке смогут выявить рак, даже когда опухоль будет меньше миллиметра
- Под Докучаевском ранен комбриг ВСУ08:30
- В ОРЛО перевернулся автобус с рабочими13:00
- В "ДНР" рассказали о последствиях аварии возле блокпоста12:45
- Боевики ОРДО заявили о завершении отвода сил в Петровском12:30
- Перед блокпостом "ДНР" перевернулся автобус11:00
- «Ощадбанк» опубликовал график работы мобильных отделений в зоне ООС14:00
- Ситуация на КПП ОРДО13:00
- Сивохо усомнился в результатах соцопроса жителей ОРДЛО10:00
- Социологи выяснили, кому больше всего доверяют жители ОРДЛО16:00
- В Петровском началось разведение сил15:00
- Псевдокачку Кириллу Терешину удалили "руки-базуки"10:00
- Ахметов закрывает обанкротившуюся сеть супермаркетов09:30
- У ведущей программы ТСН обнаружили рак09:00
- Под Докучаевском ранен комбриг ВСУ08:30
- СБУ возбудила уголовные дела против Владимира Соловьева16:30
- ФК "Маріуполь" запустив україномовну версію сайту14:30
- В ОРЛО перевернулся автобус с рабочими13:00
- В "ДНР" рассказали о последствиях аварии возле блокпоста12:45
- Боевики ОРДО заявили о завершении отвода сил в Петровском12:30
- Чернобыльскую зону посетило более 100 тысяч туристов в нынешнем году 11:36
- Работы в саду в ноябре: мульчирование, перекопка, защита, укрытие19:30
- Витамин D: когда он необходим11:30
- Советы диетолога. Каким должен быть идеальный завтрак07:48
- Ученые нашли новый способ борьбы с никотиновой зависимостью21:25
- Почему нельзя венчаться в субботу21:02
- Суеверия и приметы: какие цветы нельзя дарить ни в коем случае19:40
- 15 лучших новогодних суеверий: могут принести удачу в 2020 году15:05
- Ужин отдай врагу. Ученые доказали важность времени приемов пищи 14:34
- В 2020 году "Доступные лекарства" станут еще более доступными11:49
- Осторожно! В Украину идет грипп-убийца 10:10
- В "ДНР" рассказали о последствиях аварии возле блокпоста
- Сивохо усомнился в результатах соцопроса жителей ОРДЛО
- Перед блокпостом "ДНР" перевернулся автобус
- Ситуация на КПП ОРДО
- «Ощадбанк» опубликовал график работы мобильных отделений в зоне ООС
- В ОРЛО перевернулся автобус с рабочими
- Обновление Windows 10 1909 готово к релизу
- Сивохо призвал упростить пересечение линии разграничения на Донбассе
- Задержанный в Польше Мазур рассказал о своем "чеченском" прошлом
- Нафтогаз установил самую низкую за четыре года цену на газ