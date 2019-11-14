Иван Дорн перепел легендарный хит группы ВВ – Танцы (ВИДЕО)

14.11.2019 14:00

Иван Дорн и другие известные украинцы снялись в ремейке клипа ВВ – Танцы, который вышел 30 лет назад, сообщает ICTV.

Видеоработа, представленная на YouTube-канале СЛУХ, один в один повторяет клип, который считается первым в украинском шоу-бизнесе. Сам Иван Дорн снялся в образе Олега Скрипки.