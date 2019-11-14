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Архив - Культура

Иван Дорн перепел легендарный хит группы ВВ – Танцы (ВИДЕО)

14.11.2019 14:00
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Иван Дорн перепел легендарный хит группы ВВ – Танцы (ВИДЕО)

Иван Дорн и другие известные украинцы снялись в ремейке клипа ВВ – Танцы, который вышел 30 лет назад, сообщает ICTV.
Видеоработа, представленная на YouTube-канале СЛУХ, один в один повторяет клип, который считается первым в украинском шоу-бизнесе. Сам Иван Дорн снялся в образе Олега Скрипки.



Теги: YouTube, клип, Иван Дорн, Вопли Видоплясова
 
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