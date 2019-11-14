Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Иван Дорн перепел легендарный хит группы ВВ – Танцы (ВИДЕО)14:00
- У ведущей программы ТСН обнаружили рак09:00
- СБУ возбудила уголовные дела против Владимира Соловьева16:30
- Андрею Данилко стало полохо на съемках новогоднего шоу10:30
- Елена Зеленская украсит обложку декабрьского выпуска Vogue15:45
- Максим Галкин раскритиковал цензуру на российском ТВ (ВИДЕО)14:00
- Вышел первый трейлер новой экранизации "Человека-невидимки" (ВИДЕО)10:30
- Украинский фильм-антиутопия о Донбассе получил приз кинофестиваля в Токио (ВИДЕО)11:00
- The Hardkiss приостанавливают концертную деятельность11:00
- У Maruv объяснили её "российскую" награду15:00
Иван Дорн перепел легендарный хит группы ВВ – Танцы (ВИДЕО)
14.11.2019 14:00
Иван Дорн и другие известные украинцы снялись в ремейке клипа ВВ – Танцы, который вышел 30 лет назад, сообщает ICTV.
Видеоработа, представленная на YouTube-канале СЛУХ, один в один повторяет клип, который считается первым в украинском шоу-бизнесе. Сам Иван Дорн снялся в образе Олега Скрипки.
Теги: YouTube, клип, Иван Дорн, Вопли Видоплясова
Читайте также:
- Lady Gaga стала "миллиардером" на Youtube
- Дуэт ANNA MARIA представил украинскую версию песни для Евровидения (ВИДЕО)
- "Киевский" клип Avicii установил рекорд по просмотрам (ВИДЕО)
- YouTube удаляет все британские музыкальные клипы
- У Макса Барских и Светланы Лободы "Сердце бьется"
- Новый клип Gorillaz "взорвал" YouTube
- В ОРДО отменили шесть пригородных поездов11:00
- В России назвали количество жителей ОРДЛО, получивших паспорта РФ09:30
- ОБСЕ подтвердила разведение сил возле Петровского08:30
- Ситуация на блокпостах Донбасса утром 13 ноября11:00
- Под Докучаевском ранен комбриг ВСУ08:30
- В ОРЛО перевернулся автобус с рабочими13:00
- В "ДНР" рассказали о последствиях аварии возле блокпоста12:45
- Боевики ОРДО заявили о завершении отвода сил в Петровском12:30
- Перед блокпостом "ДНР" перевернулся автобус11:00
- «Ощадбанк» опубликовал график работы мобильных отделений в зоне ООС14:00
- Иван Дорн перепел легендарный хит группы ВВ – Танцы (ВИДЕО)14:00
- Пристайко допустил выход Украины из минских договоренностей13:30
- Motorola официально представила смартфон-раскладушку Razr 2019 (ВИДЕО)11:30
- В ОРДО отменили шесть пригородных поездов11:00
- Ультрас "Динамо" оригинально ответили на обвинение в расизме10:30
- Эксперты определили самый безопасный автомобиль10:00
- В России назвали количество жителей ОРДЛО, получивших паспорта РФ09:30
- Польша отпустила задержанного по запросу РФ Мазура09:00
- ОБСЕ подтвердила разведение сил возле Петровского08:30
- Рада приняла земельный закон в первом чтении16:30
- Работы в саду в ноябре: мульчирование, перекопка, защита, укрытие19:30
- Витамин D: когда он необходим11:30
- Советы диетолога. Каким должен быть идеальный завтрак07:48
- Ученые нашли новый способ борьбы с никотиновой зависимостью21:25
- Почему нельзя венчаться в субботу21:02
- Суеверия и приметы: какие цветы нельзя дарить ни в коем случае19:40
- 15 лучших новогодних суеверий: могут принести удачу в 2020 году15:05
- Ужин отдай врагу. Ученые доказали важность времени приемов пищи 14:34
- В 2020 году "Доступные лекарства" станут еще более доступными11:49
- Осторожно! В Украину идет грипп-убийца 10:10
- В "ДНР" рассказали о последствиях аварии возле блокпоста
- Перед блокпостом "ДНР" перевернулся автобус
- Ситуация на КПП ОРДО
- В ОРЛО перевернулся автобус с рабочими
- «Ощадбанк» опубликовал график работы мобильных отделений в зоне ООС
- Ситуация на блокпостах Донбасса утром 13 ноября
- Под Докучаевском ранен комбриг ВСУ
- Коломойский предложил помириться с Россией за 100 миллиардов долларов
- Обновление Windows 10 1909 готово к релизу
- Ахметов закрывает обанкротившуюся сеть супермаркетов