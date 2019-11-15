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"Союзмультфильм" начал съемки продолжения культового советского мультфильма
15.11.2019 11:15
В России студия "Союзмультфильм" заявила о начале съемок 26 новых серий легендарного советского мультфильма "Ну погоди!", передает Главред.
Об этом сообщила глава киностудии Юлиана Слащева на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.
Новые выпуски будут посвящены 50-летию героев мультфильма. Первый эпизод выйдет в начале лета 2020 года.
Обновить "Ну погоди!" решили, поскольку в июне 2019 года он был назван самым популярным среди россиян.
Как известно, первая серия "Ну, погоди!" вышла в мае 1969 года. "Союзмультфильм" снял 18 выпусков, последний из них вышел в 1994 году. В 2005-2006 годах еще две серии мультфильма выпустила студия Кристмас Филмз.
Теги: мультфильм, СССР, продолжение
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