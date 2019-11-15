Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

"Союзмультфильм" начал съемки продолжения культового советского мультфильма

15.11.2019 11:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Союзмультфильм" начал съемки продолжения культового советского мультфильма

В России студия "Союзмультфильм" заявила о начале съемок 26 новых серий легендарного советского мультфильма "Ну погоди!", передает Главред.
Об этом сообщила глава киностудии Юлиана Слащева на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.
Новые выпуски будут посвящены 50-летию героев мультфильма. Первый эпизод выйдет в начале лета 2020 года.
Обновить "Ну погоди!" решили, поскольку в июне 2019 года он был назван самым популярным среди россиян.
Как известно, первая серия "Ну, погоди!" вышла в мае 1969 года. "Союзмультфильм" снял 18 выпусков, последний из них вышел в 1994 году. В 2005-2006 годах еще две серии мультфильма выпустила студия Кристмас Филмз.



Теги: мультфильм, СССР, продолжение
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх