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Опубликован первый тизер нового сериала с Хью Лори в главной роли (ВИДЕО)

19.11.2019 10:30
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Опубликован первый тизер нового сериала с Хью Лори в главной роли (ВИДЕО)

Канал HBO представил дебютный тизер предстоящего комедийного сериала "Пятая авеню" (Avenue 5) про космические путешествия, главную роль в котором сыграл Хью Лори, сообщает Телеграф.
"Пятая авеню" покажет не знаменитую улицу Нью-Йорка, а ее состоятельных жителей, которые смогли позволить себе полет на космическом круизном лайнере. Командует роскошным судном капитан Райан Кларк (Хью Лори), и в определенный момент что-то идет не по плану.
Командиру нужно не только спасти всех на борту, но также решать множество проблем, проистекающих от своенравных пассажиров-богачей.
Премьера сериала намечена на январь 2020 года.



Теги: трейлер, сериал, Хью Лори
 
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