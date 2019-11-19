Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- В Москве экстренно госпитализирован Юрий Соломин13:30
- Опубликован первый тизер нового сериала с Хью Лори в главной роли (ВИДЕО)10:30
- Ротару присоединилась к Лободе и Лорак10:30
- "Союзмультфильм" начал съемки продолжения культового советского мультфильма11:15
- Иван Дорн перепел легендарный хит группы ВВ – Танцы (ВИДЕО)14:00
- У ведущей программы ТСН обнаружили рак09:00
- СБУ возбудила уголовные дела против Владимира Соловьева16:30
- Андрею Данилко стало полохо на съемках новогоднего шоу10:30
- Елена Зеленская украсит обложку декабрьского выпуска Vogue15:45
- Максим Галкин раскритиковал цензуру на российском ТВ (ВИДЕО)14:00
В Москве экстренно госпитализирован Юрий Соломин
19.11.2019 13:30
Знаменитого российского актера и режиссера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии в Москве, сообщает Обозреватель.
84-летний артист несколько дней находился дома с высокой температурой и болями по всему телу и не обращался к врачам. Приехавшая бригада скорой доставила Соломина в больницу с очень высокой температурой и проблемами с артериями. По предварительным данным, у актера пневмония.
Теги: Москва, госпитализация, Юрий Соломин
- На Донбассе для переселенцев открыли бесплатные курсы веб-разработчиков11:30
- Ситуация на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда 19.11.201911:00
- В госпитале Харькова умер комбриг ВСУ, подорвавшийся на Донбассе09:30
- На КПВВ "Гнутово" задержали жителя ОРДО с 600 кг меди15:30
- Ситуация на КПВВ в районе проведения ООС11:00
- На КПВВ в Станице Луганской умер пожилой мужчина09:00
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС по информации из соцсетей10:30
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе утром 16 ноября10:00
- С нового моста в Станице Луганской украли лавку (ВИДЕО)13:30
- Пушилин распорядился восстановить дворец молодежи «Юность»13:00
- В Москве экстренно госпитализирован Юрий Соломин13:30
- Билл Гейтс вернул себе звание самого богатого человека в мире13:00
- Новый бюджет Украины-2020: на что будем тратить 12:30
- На Донбассе для переселенцев открыли бесплатные курсы веб-разработчиков11:30
- Ситуация на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда 19.11.201911:00
- Опубликован первый тизер нового сериала с Хью Лори в главной роли (ВИДЕО)10:30
- Механики Red Bull установили очередной рекорд по скорости пит-стопа (ВИДЕО)10:00
- В госпитале Харькова умер комбриг ВСУ, подорвавшийся на Донбассе09:30
- В Кабмине назвали сроки запуска 5G в Украине08:30
- В Украине могут отменить налог на депозиты20:51
- Работы в саду в ноябре: мульчирование, перекопка, защита, укрытие19:30
- Витамин D: когда он необходим11:30
- Советы диетолога. Каким должен быть идеальный завтрак07:48
- Ученые нашли новый способ борьбы с никотиновой зависимостью21:25
- Почему нельзя венчаться в субботу21:02
- Суеверия и приметы: какие цветы нельзя дарить ни в коем случае19:40
- 15 лучших новогодних суеверий: могут принести удачу в 2020 году15:05
- Ужин отдай врагу. Ученые доказали важность времени приемов пищи 14:34
- В 2020 году "Доступные лекарства" станут еще более доступными11:49
- Осторожно! В Украину идет грипп-убийца 10:10
- В России внезапно умер известный оппозиционер
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе утром 16 ноября
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС по информации из соцсетей
- Гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября
- На КПВВ "Гнутово" задержали жителя ОРДО с 600 кг меди
- Что даст украинцам рынок земли
- Сборная Украины на последних секундах вырвала ничью у Сербии
- "Газпром" прислал Украине официальное предложение по газу
- Ситуация на КПВВ в районе проведения ООС
- Пристайко рассказал об альтернативах минским соглашениям