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Украинская авантюрная комедия "Отель Эдельвейс" выходит в прокат (ВИДЕО)
21 ноября в прокат выйдет украинская комедия "Отель Эдельвейс" с Сергеем Комаровским в главной роли, сообщает ONLINE.UA.
Алекс – обычный такой миллионер. Как и все богачи, он хочет увеличивать количество нулей на своем банковском счету, и готов ради этого на любые даже самые опасные авантюры. Он узнал об одной гостинице где-то в глуши посреди гор, под которой огромные залежи золота. Это место может сделать его миллиардером, нужно только поселиться на пару дней и завести хорошие отношения с владельцем отеля. А ещё лучше будет обворожить его дочь Ирит и жениться на ней, чтобы права на землю передались со временем Алексу. Только вот не думал олигарх, что влюбится в девушку… А ещё все дело усложняет тайная помолвка Ирит и то, что о золотом месторождении знает не только Алекс.
Теги: Украина, премьера, комедия
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