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Детское Евровидение-2019 выиграла Польша (ВИДЕО)

25.11.2019 09:00
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Детское Евровидение-2019 выиграла Польша (ВИДЕО)

В финале Детского Евровидения 2019, которое состоялось в воскресенье, 24 ноября, в польском городе Гливице, по результатам зрительского голосования и по оценкам представителей жюри, победила Вики Габор, исполнившая песню "Superhero". Представительница Польши набрала 278 баллов. Юная исполнительница получила главный приз – хрустальный микрофон, сообщает Телеканал новостей «24».
Второе место с результатом 227 баллов завоевал Ержан Максим из Казахстана. Именно он лидировал в течение всего этапа обнародования голосов, однако получил меньшую поддержку от зрителей и стал серебряным призером Детского Евровидения 2019. На третьем месте песенного конкурса оказалась испанка Мелани с результатом 212 баллов.
Представительница Украины 14-летняя киевлянка София Иванько с песней "The Spirit Of Music" заняла 15 место, получив 59 баллов. Она выступила под номером 13.
В Детском Евровидении участвовало 19 стран-участниц. Песенный конкурс проходил в Arena Gliwice – одном из крупнейших развлекательных центров Польши.



Теги: Польша, Евровидение, дети
 
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