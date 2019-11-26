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Закрывается газета "Зеркало недели"

26.11.2019 10:30
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Закрывается газета "Зеркало недели"

Одна из самых известных и авторитетных отечественных газет "Зеркало недели. Украина" вскоре прекратит выход в печатной версии, сообщает ТСН.
По слухам, официальное объявление о закрытии печатной версии должно быть опубликовано в ближайшем выпуске "Зеркала". Факт подтвердила и руководитель газеты. "То, что мы закрываемся, это однозначно. Но официально комментировать я не могу, пока не сообщу эту информацию в самом "Зеркале недели", - пояснила Мостовая.
Пока из неофициальных источников известно, что последний номер газеты выйдет на Новый год. В 2020-м году газета издаваться уже не будет – зато все материалы будут публиковаться на веб-странице еженедельника в интернете. Подписку на печатную версию закрыли еще несколько месяцев назад.



Теги: газета, закрытие, печать
 
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