Стала известна сумма "российского" гонорара Ротару

27.11.2019 10:00

В России озвучили сумму гонорара украинской певицы Софии Ротару, которая оказалась в центре скандала из-за запланированного выступления на фестивале Песня года 2019 в Москве, передает Главред.

В частности, выступление Ротару на новогоднем корпоративе в декабре обойдется организторам в 60 тысяч долларов. 15 тысяч долларов идут на транспортные расходы и суточные коллектива певицы.

Об это сообщил менеджер одного из московских агенств.



