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Архив - Культура

Стала известна сумма "российского" гонорара Ротару

27.11.2019 10:00
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Стала известна сумма "российского" гонорара Ротару

В России озвучили сумму гонорара украинской певицы Софии Ротару, которая оказалась в центре скандала из-за запланированного выступления на фестивале Песня года 2019 в Москве, передает Главред.
В частности, выступление Ротару на новогоднем корпоративе в декабре обойдется организторам в 60 тысяч долларов. 15 тысяч долларов идут на транспортные расходы и суточные коллектива певицы.
Об это сообщил менеджер одного из московских агенств.



Теги: Россия, София Ротару, гонорар
 
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