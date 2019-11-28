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Эксперты назвали главных претендентов на Оскар-2020

28.11.2019 13:15
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Эксперты назвали главных претендентов на Оскар-2020

Аналитики из компании Gold Derby оценили шансы фильмов получить Оскар в 2020 году и назвали главных претендентов, сообщает ONLINE.UA.
Эксперты прогнозируют, что главным претендентом на кинопремию является картина Мартина Скорсезе "Ирландец". На втором месте они разместили ленту Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде", а на третьем — "Брачную историю" Ноа Баумбаха. Кроме того, в горячий топ попали "1917", "Маленькие женщины", "Кролик Джоджо", "Форд против Феррари", "Джокер" и фильм "Скандал".
Кроме того, Мартина Скорсезе считают наиболее достойным для награды среди режиссеров. За ним расположились Тарантино и Пон Джун-хо (Паразиты).
Стоит отметить, что Хоакина Феникса, который сыграл главную роль в фильме "Джокер", считают главным претендентом на Оскар за главную мужскую роль. Причем, сам фильм "Джокер" выдвинули на Оскар в 16 номинациях.



Теги: прогноз, премия, Оскар
 
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