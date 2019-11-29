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Группа KAZKA записала новую песню (ВИДЕО)
29.11.2019 11:00
Популярная украинская группа KAZKA презентовала трек "Палала" из нового альбома NIRVANA, сообщает Апостроф.
Премьера сингла состоялась на YouTube-канале коллектива. "Глубоко в твоем сердце вьется волшебная красная нить. От нее становятся багровыми щеки, и вышивка на рубашке влечет ребят, словно магнит. Эта магия чувств однажды зажжет все вокруг. И нет от того огня защиты, не изобрели, не нашли. Что же тут поделаешь? Пылай!", - сказано в описании к аудио.
Теги: песня, презентация, KAZKA
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