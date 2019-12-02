Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Во Львове активисты сорвали концерт группы "Время и Стекло"10:00
- Группа KAZKA записала новую песню (ВИДЕО)11:00
- Эксперты назвали главных претендентов на Оскар-202013:15
- Стала известна сумма "российского" гонорара Ротару10:00
- Закрывается газета "Зеркало недели"10:30
- Детское Евровидение-2019 выиграла Польша (ВИДЕО)09:00
- Составлен рейтинг лучших саундтреков десятилетия (ВИДЕО)12:00
- Российские рэперы предложили Путину новый гимн России (ВИДЕО)15:30
- Джамала презентовала клип на саундтрек к фильму о Голодоморе (ВИДЕО)13:00
- Украинская авантюрная комедия "Отель Эдельвейс" выходит в прокат (ВИДЕО)10:30
Во Львове активисты сорвали концерт группы "Время и Стекло"
02.12.2019 10:00
Во Львове отменили концерт группы "Время и Стекло", который был запланирован на 5 декабря. О том, что произошло, рассказал общественный активист Антон Петровский, сообщает РБК-Украина.
Как объяснил Петровский, львовские активисты неоднократно обращались к организаторам концерта. Они просили, чтобы артисты записали для фанатов небольшой видеоролик, в котором бы признали Россию – страной-агрессором, а Крым – украинским. Члены коллектива не отреагировали на просьбу и видеоролик записан не был, поэтому организаторы решили отменить концерт, чтобы избежать провокаций.
Теги: Львов, концерт, отмена, Время и стекло
Читайте также:
- Земляки Виталия Козловского "наказали" певца за концерт в Москве
- Во Львове активисты-радикалы сорвали концерт певца Сергея Бабкина
- Рожден Анусси получил "от ворот поворот" во Львове
- "Карпаты" поставят на ворота македонского голкипера
- «Карпаты» - «Шахтёр»: во Львов приехал раненый зверь без Срны
- "Шахтер" отомстил "Мальме". Чем доволен и не доволен Луческу (ВИДЕО)
- Ситуация на блокпостах Донбасса 1 декабря14:00
- В Минкульте назвали сроки запуска украинского телевещания в ОРДЛО10:30
- Ситуация на КПВВ в Донецкой области 30 ноября15:30
- В Станицу Луганскую приехал глава ОБСЕ16:00
- "Народный совет" "ДНР" расширил границы "республики"14:00
- Ситуация на блокпостах Донбасса 29 ноября13:00
- Что нужно знать о новом порядке перемещения товаров через линию разграничения на Донбассе10:00
- Российский блогер рассказал об отношении жителей "Л/ДНР" к местной власти (ВИДЕО)08:30
- Опубликованы цены на продукты питания в Горловке17:00
- Ситуация на КПВВ Донбасса 28 ноября15:00
- Во Львове активисты сорвали концерт группы "Время и Стекло"10:00
- Букмекеры оценили шансы сборных на победу в Евро-202009:00
- США согласились принять в НАТО еще одну страну08:30
- Народный синоптик дал прогноз на декабрь и Новый год16:00
- В России 20 человек погибли после падения автобуса с моста15:00
- Ситуация на блокпостах Донбасса 1 декабря14:00
- Гороскоп на неделю со 2 по 8 декабря12:00
- В Киеве задержали подозреваемых в подрыве "Ощадбанка"11:00
- В Минкульте назвали сроки запуска украинского телевещания в ОРДЛО10:30
- В Украине вырос прожиточный минимум10:00
- Полный вперед: ортопедическая обувь для здорового шага14:30
- Работы в саду в ноябре: мульчирование, перекопка, защита, укрытие19:30
- Витамин D: когда он необходим11:30
- Советы диетолога. Каким должен быть идеальный завтрак07:48
- Ученые нашли новый способ борьбы с никотиновой зависимостью21:25
- Почему нельзя венчаться в субботу21:02
- Суеверия и приметы: какие цветы нельзя дарить ни в коем случае19:40
- 15 лучших новогодних суеверий: могут принести удачу в 2020 году15:05
- Ужин отдай врагу. Ученые доказали важность времени приемов пищи 14:34
- В 2020 году "Доступные лекарства" станут еще более доступными11:49
- Что нужно знать о новом порядке перемещения товаров через линию разграничения на Донбассе
- Российский блогер рассказал об отношении жителей "Л/ДНР" к местной власти (ВИДЕО)
- "Народный совет" "ДНР" расширил границы "республики"
- Гороскоп на неделю со 2 по 8 декабря
- В Минкульте назвали сроки запуска украинского телевещания в ОРДЛО
- Ситуация на КПВВ в Донецкой области 30 ноября
- Ситуация на блокпостах Донбасса 1 декабря
- На Сицилии продают дома за один евро
- В России 20 человек погибли после падения автобуса с моста
- Народный синоптик дал прогноз на декабрь и Новый год