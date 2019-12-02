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Во Львове активисты сорвали концерт группы "Время и Стекло"

02.12.2019 10:00
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Во Львове активисты сорвали концерт группы "Время и Стекло"

Во Львове отменили концерт группы "Время и Стекло", который был запланирован на 5 декабря. О том, что произошло, рассказал общественный активист Антон Петровский, сообщает РБК-Украина.
Как объяснил Петровский, львовские активисты неоднократно обращались к организаторам концерта. Они просили, чтобы артисты записали для фанатов небольшой видеоролик, в котором бы признали Россию – страной-агрессором, а Крым – украинским. Члены коллектива не отреагировали на просьбу и видеоролик записан не был, поэтому организаторы решили отменить концерт, чтобы избежать провокаций.



Теги: Львов, концерт, отмена, Время и стекло
 
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