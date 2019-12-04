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В России снимут фильм с двойником Владимира Зеленского
04.12.2019 11:45
Двойник Владимира Зеленского Умид Исабоев снимется в российском фильме об Украине и сыграет роль президента, сообщает РБК-Украина.
Уроженец Узбекистана, который работает автомаляром в Москве, уже прочитал сценарий и согласился подписать контракт.
Исабоева раньше знакомые называли Димой, но теперь в основном кличут Зеленским. Не так давно мужчину случайно сняли в вагоне метро из-за схожести с украинским президентом, и фото моментально распространились в интернете и принесли работнику автосервиса большую популярность.
Теги: Украина, Россия, фильм, Зеленский
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