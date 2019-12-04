Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

В России снимут фильм с двойником Владимира Зеленского

04.12.2019 11:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В России снимут фильм с двойником Владимира Зеленского

Двойник Владимира Зеленского Умид Исабоев снимется в российском фильме об Украине и сыграет роль президента, сообщает РБК-Украина.
Уроженец Узбекистана, который работает автомаляром в Москве, уже прочитал сценарий и согласился подписать контракт.
Исабоева раньше знакомые называли Димой, но теперь в основном кличут Зеленским. Не так давно мужчину случайно сняли в вагоне метро из-за схожести с украинским президентом, и фото моментально распространились в интернете и принесли работнику автосервиса большую популярность.



Теги: Украина, Россия, фильм, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх